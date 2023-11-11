Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами

В Киеве около 8.00 в субботу, 11 ноября прогремели взрывы, после чего сработал сигнал воздушной тревоги. По предварительной информации, российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами, сообщил в эфире телеканала "Суспільне" спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, силы ПВО Украины отбили воздушную атаку.

Игнат добавил, что запуск ракет, по всей видимости, был произведен из Курской или Брянской областей, граничащих с Киевской, Черниговской или Сумской областями Украины. "Такая ракета летит по баллистической траектории. От пуска до прилета или попадания в радиус поражения нашей ПВО - считанные секунды", - добавил спикер ВС ВСУ, объясняя, почему взрыв в Киеве предшествовал сигналу воздушной тревоги.

Взрывы в Киеве прогремели на левом берегу Днепра