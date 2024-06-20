Россия атаковала энергообъекты в четырёх областях Украины

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.
Три баллистические ракеты и одну крылатую, исходя из сводки ВСУ, перехватить не удалось. Сообщения о двух ударах баллистическими ракетами ночью поступали из Днепра.
По данным „Укрэнерго“, российские войска атаковали объекты энергетики в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. Других подробностей компания не привела.
Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщает, что ночью российская армия нанесла удар еще по одной её теплоэлектростанции. Оборудование станции серьезно повреждено, ранены три человека, говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК.
Где расположена эта теплоэлектростанция и чем именно был нанесен удар, компания не сообщает.
В Киевской области в результате падения обломков возле одного из населенных пунктов повреждены линии электропередачи и оборудование одного из предприятий, заявили местные власти.
В ДТЭК уточнили, что при обстреле были повреждены высоковольтные электросети Броварского района Киевской области. Энергетики работают над ликвидацией последствий.
Энергетическая инфраструктура Украины — постоянная цель российских ударов. Президент России Владимир Путин назвал удары по энергообъектам Украины частью процесса „демилитаризации“, так как они влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины. Путин также заявил, что Россия „была вынуждена“ ответить на удары по её энергообъектам со стороны Украины. В последние недели в результате ударов беспилотников были поражены несколько нефтеперерабатывающих заводов на российской территории.