Россия атаковала энергообъекты в четырёх областях Украины

Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщает , что ночью российская армия нанесла удар еще по одной её теплоэлектростанции. Оборудование станции серьезно повреждено, ранены три человека, говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК.

По данным „Укрэнерго“, российские войска атаковали объекты энергетики в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. Других подробностей компания не привела.

Три баллистические ракеты и одну крылатую, исходя из сводки ВСУ, перехватить не удалось. Сообщения о двух ударах баллистическими ракетами ночью поступали из Днепра.

Где расположена эта теплоэлектростанция и чем именно был нанесен удар, компания не сообщает.

В Киевской области в результате падения обломков возле одного из населенных пунктов повреждены линии электропередачи и оборудование одного из предприятий, заявили местные власти.

В ДТЭК уточнили, что при обстреле были повреждены высоковольтные электросети Броварского района Киевской области. Энергетики работают над ликвидацией последствий.