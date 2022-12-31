aA
Днем 31 декабря воздушная тревога объявлена по всей Украине. Сообщается о взрывах в Киеве, Николаеве, Запорожье, Хмельницком. В Киеве предварительно один погибший. Часть ракет, по данным украинской стороны, сбила ПВО.
Россия 31 декабря подвергла Украину массированному обстрелу
© AFP/Scanpix

Российские войска в субботу, 31 декабря подвергли Украину новому массированному обстрелу. Воздушная тревога была объявлена по всей стране около 12.30 (здесь и далее - местное время). Первоначально сообщалось о том, что в воздушном пространстве Украины находится около 20 ракет, которые летели в сторону Киева, Львова, Ровенской области, Кривого Рога. ПВО заявляла о том, что удалось сбить часть ракет вблизи Киева, а также в Житомирской области.

Статьи по теме:
Главное событие года. Война в Украине: вспоминаем о том, что произошло за 10 месяцев
Эфир Delfi: массированный обстрел Украины, и как Европе противостоять войне России с историей?

Мэр Киева Виталий Кличко около 14.30 сообщил в Telegram о взрывах и разрушениях в Соломенском, Печерском и Голосеевском районах украинской столицы. "По предварительной информации, в Соломенском районе погиб один человек", - написал Кличко. Позже он уточнил, что во время атаки на Киев ранен журналист из Японии, всего госпитализировано уже 11 человек.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко выложил в Telegram кадры отеля в Киеве, частично разрушенного в результате российского удара. "Российский Новый год за праздничным столом - это кадры разбитых в Украине жилых домов, новости о человеке, погибшем от обломка ракеты в Соломенском районе Киева", - прокомментировал он.

Прилеты в Николаеве, Хмельницком и Запорожье

Город Хмельницкий атаковали беспилотные летательные аппараты, сообщил Офис президента Украины. По данным ведомства, в результате атаки на город ранены два человека.

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, сначала опровергший информацию о взрывах в Николаеве, через некоторое время подтвердил ее. По его словам, в результате обстрела возник пожар, детали выясняются.

Прилет вражеской ракеты был зафиксирован и в Запорожье - об этом сообщил в Telegram секретарь городского совета Анатолий Куртев. "Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - добавил он.

Опасность повторных ударов сохраняется

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупредил, что сохраняется угроза повторных ракетных обстрелов и ударов дронами. Горожан призвали не покидать укрытия.

Между тем министерство внутренних дел Украины призвало граждан не выкладывать в соцсетях фото и видео с результатами работы ПВО. "Молчание - надежный тыл защитников", - написал в Telegram советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Обстрел центра Херсона: 10 человек погибли, десятки ранены

По меньшей мере 10 человек погибли в результате обстрела...

8 месяцев ожидания. Родные украинского офицера Дениса Харченко рассказали, как ждут его из плена

9 апреля 2022 Денис Харченко в последний раз написал...

TOP новостей

Что ждет в Новом году: новые налоги и тарифы

С 1 января 2023 года в Литве изменятся налоги и выплаты....

В Литве выделяют "три невидимые группы": наблюдается опасная тенденция

В этом году в Литве было проведено социологическое...

На Кафедральной площади в Вильнюсе в Новогоднюю ночь ждет видеопроекция и лазерное шоу

Уже четвертый раз Вильнюс приглашает встретить Новый...

Россия 31 декабря подвергла Украину массированному обстрелу

Днем 31 декабря воздушная тревога объявлена по всей...

Likimo ironija

Голубые огоньки, советские фильмы, оливье: новогодняя ностальгия в Беларуси и России

Несмотря на то, что СССР развалился 30 лет назад,...