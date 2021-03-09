Российскую вакцину "Спутник V" будут производить в Италии

Сообщается, что ранее итальянская компания Adienne Srl, входящая в холдинг ADIENNE Pharma & Biotech, при поддержке Итало-российской торговой палаты выдвинула предложение о подписании стратегического соглашения для местного производства российской вакцины "Спутник V".

"Впервые в Европе было подписано соглашение между Российским государственным фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ADIENNE Pharma & Biotech о производстве вакцины "Спутник V" в Италии", — говорится в сообщении Итало-российской торговой палаты.

По ее данным, местное производство вакцины "Спутник V " должны запустить в июле. "Данное решение позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать производственный процесс препарата. Предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года", — отмечается в сообщении.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи.

Тем временем Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) еще только приступило к процессу постепенной экспертизы российской вакцины "Спутник V" для последующей регистрации. Решение принято с учетом результатов лабораторных и клинических испытаний препарата на взрослых.

Поэтому вакцина "Спутник V" до сих пор не сертифицирована в Евросоюзе. В Эстонии вакцинация проходит с использованием вакцин Pfizer, Moderna и AstraZeneca, которые получили одобрение в ЕС.