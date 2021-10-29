Россиянин Владимир Дунаев предстал перед судом штата Огайо по обвинению в участии в международной киберпреступной организации. Об этом сообщается в четверг, 28 октября, на сайте Минюста США.

38-летний гражданин РФ был экстрадирован в США из Южной Кореи. Отмечается, что он проживал в Якутии и странах Юго-Восточной Азии.

Дунаеву грозит до 60 лет лишения свободы

По версии обвинения, Дунаев вместе с подельниками разработал программу-вымогатель Trickbot. Это вредоносное программное обеспечение позволило украсть данные с миллионов компьютеров различных компаний по всему миру с целью выкупа. Атакам подверглись также сети школ, банков, муниципальных органов власти и компаний в сфере здравоохранения, энергетики и сельского хозяйства, отмечается в сообщении американского Минюста.

Преступления совершались в период с ноября 2015 по август 2020 года. Владимиру Дунаеву грозит наказание вплоть до 60 лет лишения свободы. Он - второй обвиняемый по делу Trickbot, арестованный за последние месяцы. В июне Минюст США объявил об аресте гражданки Латвии Аллы Витте.