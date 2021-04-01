Прилетевший в Тбилиси вместе с друзьями российский журналист Владимир Познер в четверг, 1 апреля, вынужден был покинуть Грузию в связи с проходившими всю ночь в грузинской столице акциями представителей оппозиционных партий и их сторонников.

Как отмечает "Интерфакс", планировавший отметить в Тбилиси свое 87-летие Познер и прибывшие вместе с ним из Москвы гости добрались до Тбилисского международного аэропорта рано утром в четверг в сопровождении полиции.

Грузинские СМИ сообщают, что автобус, в который садились од охраной полиции журналист и его друзья, участники акции протеста закидали яйцами.

Между тем, МВД Грузии сообщает в четверг, что 32 человека, которые находились на мероприятии в одной из гостиниц в Тбилиси вместе с Познером, оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина. Среди оштрафованных и сам Познер.

Почему протестовали против Познера

Прилет журналиста Владимира Познера в Тбилиси 31 марта вызвал протест со стороны ряда грузинских неправительственных организаций и членов оппозиционных партий. Протестовавшие выразили уверенность, что репортера не должны были допускать в страну, поскольку он, по их словам, не признает территориальную целостность Грузии. Митингующие сочли, что прибытие Познера неприемлемо с моральной и правовой точек зрения, а также нарушает противоэпидемические нормы. Часть участников возмутило то, что приезд совпал с 31 марта - днем рождения первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии и с 30-й годовщиной референдума о восстановлении независимости страны. Кроме того, активисты указали на то, что приехавшие беспрепятственно передвигались по Тбилиси, несмотря на действие комендантского часа.

Как отмечает портал "Грузия Online", в Тбилиси журналист прилетел чартерным рейсом в сопровождении до 50 человек. По словам ведущего, в столице Грузии он собирался 1 апреля отпраздновать свой 87-й день рождения.

Активисты дули в свистки, шумели, отключили в отеле электроэнергию

Независимое интернет-издание Sova, посвященное новостям из Грузии, передало, что участники спонтанной акции собрались у гостиницы, где ужинали Владимир Познер и его сопровождающие. Речь, по данным СМИ, шла о комплексе "Винотель". Активисты дули в свистки и барабанили по железным поверхностям. На место прибыли полицейские, которые, однако, в происходящее довольно долго не вмешивались, лишь пытаясь помещать наиболее агрессивно настроенным участникам прорваться в отель. Как передало агентство "Интерфакс", в итоге протестующим удалось отключить подачу электроэнергии в здание, а акция протеста переросла в столкновения с правоохранителями.

В Тбилиси проходит стихийная акция против приезда Владимира Познера #ВладимирПознер https://t.co/vTxyNpN53p — SOVA (@sovanews) March 31, 2021

По информации СМИ, среди собравшихся были сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, а также Элене Хоштария, лидера оппозиционного движения "Дроа! " ("Настало время!").

Фасад гостиницы, куда переехал Познер, забросали яйцами

После отключения электроэнергии Познер и его сопровождающие переместились в другой отель - Rooms Hotel Tbilisi, передало агентство "Интерфакс". По его данным, последовавшие за телеведущим активисты забросали яйцами фасад этой гостиницы.

Позднее телеканал "Рустави 2" сообщил, что протестующих оштрафуют за нарушение ограничений передвижения. По данным канала, штраф будет наложен также и на Владимира Познера и его гостей.

Возмущение из-за выступления в эфире "Имеди"

Между тем в МВД Грузии сообщили журналистам, что Познер не нарушал закон "об оккупированных территориях", на чем настаивали некоторые митингующие. В ведомстве также указали, что часть прибывших с журналистом сопровождающих предоставила справки о прививке от коронавируса, а часть - справки об отрицательном результате ПЦР-теста.

Ранее негативные оценки в грузинских СМИ и грузинском сегменте социальных сетей вызвало интервью российского журналиста телекомпании "Имеди", в котором Познер, в частности, озвучил свою позицию по событиям августа 2008 года в Грузии и последующей политике России в Абхазии и Южной Осетии, а также действиям Москвы в Украине.