Российский военный признался в убийстве мирного жителя в Украине

В Андреевке военнослужащие российской армии находились с конца февраля до начала апреля. После их отступления, по словам очевидцев, в селе остались сотни разрушенных и разграбленных домов, больше десятка тел убитых мирных жителей, а также 25 фотографий, сделанных на украденный телефон одного из жителей села. На этих фото журналисты опознали четверых военнослужащих 64-ой бригады из Хабаровска: Даниила Фролкина, Дмитрия Данилова, Руслана Глотова и Ивана Шепеленко. Многие жители Андреевки вспомнили солдат с этих снимков и рассказали об их причастности к грабежам, мародерству и убийствам.

Фролкин сообщил изданию, что командование [командиры 64-й мотострелковой бригады - Азатбек Омурбеков, Сергей Дмитренко, Вячеслав Клобуков, Денис Романенко, Андрей Прокурат] приказало ему и ещё нескольким сослуживцам провести обыски в домах троих жителей Андреевки.

"Мы завели их в три дома, они показали дома. В домах были не их фотографии. То есть, это не их дома были по факту. Третий вообще в развалине в какой-то жил. При них была пачка денег: гривны, баксы, всякая ****[ерунда]. Подполковник, который был с нами, Александр Прокурат, забрал эти деньги себе, а остальное — документы, телефоны - отдал нам и сказал: "Их в расход". Все, я пошел и [одного из них] в расход пустил", - под видеозапись сообщил Фролкин.

Позже Фролкин опознал по фото жертву и подтвердил, что выстрелил в затылок Руслану Яремчуку. Вдова подтвердила характер ранения. По деталям из рассказа Фролкина можно сделать вывод, что в тот же день 12 марта вместе с Яремчуком российские военные убили еще минимум двоих жителей Андреевки - Вадима Ганюка и Виталия Кибукевича.

В июне генпрокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила девятерых военных из Тувы в убийствах мирных жителей в селе Ягодное Черниговской области. Все военные из списка - служащие российской военной части №55115. По данным генпрокурора, они причастны к пыткам и убийствам гражданских.

Украина завела десятки уголовных дел о нарушении законов и обычаев войны. Первого осужденного - иркутского военного Вадима Шишимарина - приговорили к пожизненному заключение за убийство мирного жителя. В конце июня апелляционный суд смягчил ему наказание.