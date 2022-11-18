По словам военного, он провел в Украине около четырех месяцев и при этом ни разу не стрелял из оружия. Как сообщил Чибрин, еще 24 февраля он сообщил командованию, что выступает против войны. После этого его сняли с должности армейского механика и начали угрожать тюрьмой, рассказал военный. В итоге его решили использовать в качестве уборщика и грузчика.

Как рассказал Чибрин, первый месяц войны он провел в селе Липовка Киевской области, где стал свидетелем грабежей. По его словам, российские военные забирали все, что было, в том числе стиральные машины, электронику. Также он слышал, что военные из его бригады могут быть причастны к сексуализированному насилию над мирными жителями и убийствам.

После отступления из Киевской области подразделение Чибрина направили в Бугаевку Харьковской области. Там многие военные из его бригады попытались уволиться, но им пригрозили расстрелом за дезертирство.

16 июня Чибрин сбежал с фронта, спрятавшись в грузовике, который направлялся в Россию за продовольствием. Через некоторое время он связался с правозащитной сетью Gulagu.net, которая помогла ему уехать из РФ в начале ноября.

Когда Чибрин попал в Мадрид, он сообщил, что хочет дать показания в международном суде и рассказать о том, что произошло в Украине.

"Мне нечего скрывать, это преступная война, которую начала Россия. Я хочу сделать все возможное, чтобы это прекратилось", — рассказал Чибрин.

Сразу же после этого Gulagu.net сообщило, что военная полиция и сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ начали опрашивать родственников Чибрина, пытаясь выяснить, кто помог ему покинуть Россию.