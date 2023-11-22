Российский танк, уничтоженный ВСУ, демонстрируют в Хельсинки

Нота связана с демонстрацией сожженного российского танка на Народной площади (Kansalaistori) в центре Хельсинки, подтвердил МИД Финляндии.

Газета Ilta-Sanomat ранее сообщила со ссылкой на Ria Novosti, что посольство России в Хельсинки направило МИД Финляндии ноту протеста, в которой Россия выражает свою обеспокоенность тем, что в финской столице выставили на всеобщее обозрение разбитый российский танк Т-72.

В российской дипмиссии подчеркнули, что расценивают эту акцию как разжигающую ненависть к России.

Уничтоженный танк был доставлен в Финляндию проукраинскими организациями из Эстонии, где он уже выставлялся в военном музее.

Украинские вооруженные силы ударили по танку под Киевом в марте прошлого года.

Поврежденный в ходе оборонительных боев под украинской столицей танк можно будет увидеть на площади в Камппи до 7 декабря.