Российский танк, уничтоженный ВСУ, демонстрируют в Хельсинки

Нота связана с демонстрацией сожженного российского танка на Народной площади (Kansalaistori) в центре Хельсинки, подтвердил МИД Финляндии.
Газета Ilta-Sanomat ранее сообщила со ссылкой на Ria Novosti, что посольство России в Хельсинки направило МИД Финляндии ноту протеста, в которой Россия выражает свою обеспокоенность тем, что в финской столице выставили на всеобщее обозрение разбитый российский танк Т-72.
В российской дипмиссии подчеркнули, что расценивают эту акцию как разжигающую ненависть к России.
Уничтоженный танк был доставлен в Финляндию проукраинскими организациями из Эстонии, где он уже выставлялся в военном музее.
Украинские вооруженные силы ударили по танку под Киевом в марте прошлого года.
Поврежденный в ходе оборонительных боев под украинской столицей танк можно будет увидеть на площади в Камппи до 7 декабря.
Как пишет издание Helsingin Sanomat, некоторые живущие в Финляндии русские приносят к танку цветы и свечи в память о погибших солдатах. Призыв к подношению цветов распространяется в русскоязычных соцсетях.
Подобное явление было замечено и в других странах Европы, когда там выставлялись российские танки.
Организаторы акции просят ничего не подносить к танку и убирают все принесенные цветы.
Согласно организаторам, цель акции – напомнить о том, что война в Украине все еще продолжается.