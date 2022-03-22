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В МВД Украины рассказали, что российский солдат сдал украинским бойцам вражеский танк за вознаграждение, передает 24tv.ua.
facebook.com/victor.andrusiv nuotr.
facebook.com/victor.andrusiv nuotr.

Как рассказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив, в течение нескольких недель Национальная полиция идентифицировала телефоны, которыми пользуются российские военные. На эти номера происходила регулярная рассылка СМС-сообщений с инструкцией, как сдаться в плен и сдать технику.

Поэтому несколько дней назад, отмечает Виктор Андрусив, им позвонил "Миша". Информацию о нем передали в ГУР, которое и назначило ему место встречи.

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Российский военный прибыл на место, а украинцы с дрона убедились, что он все же один, и что это не ловушка. После этого спецназовцы его задержали.

Выяснилось, что из всего экипажа остался он один. Остальные военные "просто убежали домой". Поэтому "Миша" не видел смысла воевать в одиночку, но и домой вернуться не мог, потому что ему пригрозили расстрелом, который "потом спишут на боевые потери".

"Миша рассказал, что еды практически не осталось, управление войсками хаотичное и практически отсутствует. Деморализация колоссальная",
– добавил Андросов.

За танк, который сдал сдал военный, ему обещают выплатить 10 тысяч долларов по завершении войны.

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