Российский самолет уронил авиабомбу на Рубежное в "ЛНР"

По его словам, в результате "внештатного схода авиационного боеприпаса с самолета ВКС РФ" никто не пострадал, жители близлежащих домов эвакуированы - в пункте временного размещения находится пять человек, включая двух детей, остальные поселились у родственников и друзей.
Бомба не разорвалась, по словам Пасечника, "специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса".
Утром 8 января российская армия вновь подвергла Украину массированному обстрелу с применением высокоскоростных аэробаллистических ракет "Кинжал" и другого оружия.
Неделей ранее, во вторник, 2 января, аналогичный инцидент произошел в Воронежской области. Российский военный самолет уронил "авиационный боеприпас" на село Петропавловка, там были повреждены как минимум семь домовладений.