Именно с этим Келин связывает то, что до сих пор контактов с королем Чарльзом III не было.
"Нет, [контактов с королем не было], и я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакт с российским посольством", – заявил он.
Он также с угрозой предупредил, что больше российский бизнес и российские олигархи не считают Лондон безопасной гаванью.
"Никто сейчас не сочтет Соединенное Королевство безопасной гаванью; оно оказалось пиратским убежищем", – заявил он.
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