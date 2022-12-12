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Посол России в Великобритании Андрей Келин убежден, что британская королевская семья получила рекомендации не контактировать с российскими дипломатами, сообщают "Известия".
Karolis III
Karolis III
© Vida Press

Именно с этим Келин связывает то, что до сих пор контактов с королем Чарльзом III не было.

"Нет, [контактов с королем не было], и я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакт с российским посольством", – заявил он.

Он также с угрозой предупредил, что больше российский бизнес и российские олигархи не считают Лондон безопасной гаванью.

"Никто сейчас не сочтет Соединенное Королевство безопасной гаванью; оно оказалось пиратским убежищем", – заявил он.

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УНИАН
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