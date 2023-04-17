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В Славянске Донецкой области завершили поисково-спасательные работы на месте пятиэтажного жилого дома, разрушенного в результате российского обстрела 14 апреля. Об этом сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко, пишет Meduza.
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
© Scanpix

Из-под завалов дома вытащили 15 человек. Пять из них, в том числе 14-летняя девочка, выжили. Еще 10 человек погибли, среди них — двухлетний ребенок.

Всего в результате обстрела Славянска погибли 15 человек, еще 24 получили ранения.

Российские войска обстреляли Славянск 14 апреля. Как утверждал ранее Кириленко, по разным районам города было выпущено семь ракет С-300.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетного удара были повреждены более 50 жилых домов, в том числе 30 многоквартирных.

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