Из-под завалов дома вытащили 15 человек. Пять из них, в том числе 14-летняя девочка, выжили. Еще 10 человек погибли, среди них — двухлетний ребенок.

Всего в результате обстрела Славянска погибли 15 человек, еще 24 получили ранения.

Российские войска обстреляли Славянск 14 апреля. Как утверждал ранее Кириленко, по разным районам города было выпущено семь ракет С-300.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетного удара были повреждены более 50 жилых домов, в том числе 30 многоквартирных.