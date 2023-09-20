Российский дрон атаковал в Украине автомобиль со шведскими журналистами в жилетах "Пресса"

Российский беспилотник атаковал в Украине автомобиль со шведскими журналистами в жилетах с надписью "Пресса", сообщает директор по исследованиям международной безопасности Европейской экспертной ассоциации Мария Авдеева.

В машине в момент атаки находились четыре человека, они утром выехали из Славянска в направлении Бахмута.

"Когда они проезжали через Часов Яр, их машина подверглась нападению со стороны российских войск. В результате прямого попадания машина перевернулась и загорелась", – говорится в сообщении организации. Погибли волонтер из Канады Энтони Игнат и волонтер из Испании Эмма Игуаль, директор Road to Relief. Тяжелые осколочные ранения и ожоги получили также волонтеры из Германии и Швеции Рубен Мавик и Йохан Матиас Тир.