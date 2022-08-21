"Мы за свободу слова. Но мы также вправе занять твердую позицию по отношению к подобного рода подстрекательским заявлениям. Мы возмущены бесчеловечными заявлениями постпреда России", - указало австрийское внешнеполитическое ведомство в Twitter.

Российский дипломат несколькими часами ранее опубликовал в сети микроблогов короткий твит на английском языке: "Никакой пощады украинцам". Через некоторое время сообщение было удалено.

Ппресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал дипломатов в Вене объявить бойкот Ульянову, а власти Австрии - выслать его из страны.

"Представитель России Михаил Ульянов призывает к ликвидации украинской нации. Этот язык геноцида не должен быть терпим. Мы призываем все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать Ульянова, а принимающую страну, Австрию, объявить его персоной нон грата", - написал спикер украинского МИДа в Twitter.

В ответ на критику и обвинения в призывах к геноциду Ульянов возмутился и объяснил свой шаг реакцией на пост президента Украины Владимира Зеленского, в котором глава украинского государства выразил благодарность США за военную поддержку, оказываемую его стране.

По словам постпреда РФ, "отвергая дипломатические усилия" (урегулирования конфликта с Россией) и "концентрируясь исключительно на накоплении западных вооружений", украинские власти якобы "не заботятся о собственном населении" - и именно поэтому Ульянов якобы опубликовал свой твит.