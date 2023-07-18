Российский десантник Филатьев, участвовавший в войне, получил убежище во Франции

Павел Филатьев участвовал в войне в Украине с февраля по апрель прошлого года. Он был ранен, а затем смог уволиться из армии. После этого он опубликовал книгу ZOV, в которой критиковал российское военное командование и рассказывал о быте солдат.

В августе 2022 года Филатьев уехал из России, а затем попросил политического убежища во Франции. Покинуть страну ему помогла организация Gulagu.net. "Агентство" отмечает, что после переезда у Филатьева испортились отношения с основателем Gulagu.net Владимиром Осечкиным.

Конфликт с Gulagu.net

В марте 2023 года Владимир Осечкин обвинил Павла Филатьева в том, что тот скрыл от него и СМИ информацию об убийствах украинцев, в задержании которых десантник принимал участие, пояснило издание.