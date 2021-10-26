Российских туристов арестовали в Турции по подозрению в поджоге леса

Суд в Турции заключил под стражу семерых туристов из России, их подозревают в неумышленном поджоге леса. Об этом в понедельник, 25 октября сообщило Генконсульство России в Анталье. "Генконсульство подтверждает факт задержания 23 октября 2021 года правоохранительными органами Турции группы российских туристов, совершавших поход по маршруту "Ликийская тропа" в окрестностях Антальи", - говорится в сообщении.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что семь российских туристов, которые были арестованы по подозрению в поджоге, разбили палатки и развели костер в лесном массиве в районе Чагларджа (провинция Анталья). После этого в указанном месте разгорелся пожар, который был потушен при помощи самолета, трех вертолетов и пяти пожарных машин.

Россияне утверждают, что увидели пожар и пытались его тушить

По версии самих россиян, они не устраивали пожар, а, увидев огонь по ходу своего маршрута, пытались его потушить и вызвали пожарных. Однако затем их задержали местные жители и передали жандармам. В тот же день в жандармском участке с ними встретился сотрудник российского диппредставительства. Россиянам бесплатно предоставили переводчика и государственных адвокатов. Сами туристы утверждают, что с адвокатами у них возник языковой барьер.

Несмотря на ходатайство защитников, суд заключил туристов под стражу на период досудебного расследования. Дата судебного заседания на данный момент не назначена. По закону она должна быть определена не позднее одного месяца с момента ареста.