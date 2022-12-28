Российских депутатов попросили не материться и не писать в неадекватном состоянии

Кодекс состоит из 11 пунктов:

не нарушать уставные этические нормы партии делом, словом, текстом;

соотносить свою позицию и высказывания с базовыми уставными ценностями партии, программными установками и коллегиальной позицией партии по вопросу;

не спешить с реакцией в собственных социальных сетях и комментариях для СМИ: медийные преимущества "быть первым" могут обернуться констатацией "был не прав" (ввел в заблуждение, обманул, лишь бы "словить хайп" и т.д.);

категорически не рекомендуется комментировать международную повестку, военные и внутренние конфликты в других странах без плановых предварительных установок или до озвучивания официальной позиции МИДа; последующие комментарии не должны противоречить официальной позиции государства;

желательно не комментировать специальные профильные вопросы (особенно не инициировать!), если вы не являетесь экспертом в теме или отраслевой проблеме, без консультаций с экспертами и партнерами;

категорически не писать в социальных сетях в неадекватном физическом и психическом состоянии;

выполнять элементарные требования культуры речи, не использовать обсценную лексику и жаргонизмы, которые могут быть истолкованы двояко либо дать оппонентам повод для троллинга;

контролировать свои эмоции и реакции, особенно в случае дискуссий в социальных сетях и провокаций;

не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать о вас представление как о "привилегированном классе" в глазах общественности;

"Вдвойне дает тот, кто дает быстро" (лат. выражение): в случае негативного резонанса незамедлительно, не дожидаясь звонков от коллег и дискуссий о правильности мнения или о том, что "все не так меня поняли" и пр., — принести личные извинения и пояснить собственный промах;

всегда помнить о том, что мнение лично о вас теперь — это мнение обо всей власти и всей партии.

В кодексе также приводятся примеры под рубрикой "Так делать не надо!". В этой рубрике приводятся посты депутатов в социальных сетях. Например, январский пост депутата-единоросса Султана Хамзаева, в котором он высказался в поддержку "проведения референдума в Казахстане о воссоединении республики с исторической родиной Россией".

"Единая Россия" — крупнейшая официальная партия РФ. Ее депутаты составляют в Госдуме подавляющее большинство — 324 из 450 парламентариев.