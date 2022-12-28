Российских депутатов попросили не материться и не писать в неадекватном состоянии

Кодекс состоит из 11 пунктов:
не нарушать уставные этические нормы партии делом, словом, текстом;
соотносить свою позицию и высказывания с базовыми уставными ценностями партии, программными установками и коллегиальной позицией партии по вопросу;
не спешить с реакцией в собственных социальных сетях и комментариях для СМИ: медийные преимущества "быть первым" могут обернуться констатацией "был не прав" (ввел в заблуждение, обманул, лишь бы "словить хайп" и т.д.);
категорически не рекомендуется комментировать международную повестку, военные и внутренние конфликты в других странах без плановых предварительных установок или до озвучивания официальной позиции МИДа; последующие комментарии не должны противоречить официальной позиции государства;
желательно не комментировать специальные профильные вопросы (особенно не инициировать!), если вы не являетесь экспертом в теме или отраслевой проблеме, без консультаций с экспертами и партнерами;
категорически не писать в социальных сетях в неадекватном физическом и психическом состоянии;
выполнять элементарные требования культуры речи, не использовать обсценную лексику и жаргонизмы, которые могут быть истолкованы двояко либо дать оппонентам повод для троллинга;
контролировать свои эмоции и реакции, особенно в случае дискуссий в социальных сетях и провокаций;
не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать о вас представление как о "привилегированном классе" в глазах общественности;
"Вдвойне дает тот, кто дает быстро" (лат. выражение): в случае негативного резонанса незамедлительно, не дожидаясь звонков от коллег и дискуссий о правильности мнения или о том, что "все не так меня поняли" и пр., — принести личные извинения и пояснить собственный промах;
всегда помнить о том, что мнение лично о вас теперь — это мнение обо всей власти и всей партии.
В кодексе также приводятся примеры под рубрикой "Так делать не надо!". В этой рубрике приводятся посты депутатов в социальных сетях. Например, январский пост депутата-единоросса Султана Хамзаева, в котором он высказался в поддержку "проведения референдума в Казахстане о воссоединении республики с исторической родиной Россией".
"Единая Россия" — крупнейшая официальная партия РФ. Ее депутаты составляют в Госдуме подавляющее большинство — 324 из 450 парламентариев.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предупреждение о возможном отключении электричества в Европе: Литва готова, но есть и плохая новость
Если Россия взломает сети западной энергетики, и в...
Ушла из жизни стилист Агне Ягелавичюте названа причина смерти
На 43-м году жизни скончалась инфлюэнсер,...
Эфир Delfi с экономистом: провожаем 2022 год — инфляция, процентная ставка, санкции, потребление
После выпуска новостей подводим экономические итоги...
Новогодние праздники в Литве: легенды о бурном веселье не смолкают до наших дней
Приближается Новогодняя ночь. У многих встреча...
Особое место в Литве: покой здесь обретают даже "перегоревшие" трудоголики
Литовское взморье с сосновым бором издавна является...