Российские войска заняли Попасную. Что это меняет на фронте?

"Там разрушено все до основания. Поэтому наши отошли на более крепкие позиции, которые подготовили заранее", — сказал Гайдай.

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном 8 мая видеообращении сравнил Попасную с уничтоженной нацистами чешской деревней Лидице, сказав, что от города "не осталось даже пепла".

Несколькими днями ранее в сети появилось видео, снятое, по всей видимости, с российского военного дрона. На этих кадрах не видно ни одного уцелевшего строения.

Russian forces cleaning the Ukrainian Army from the private sector of the city of Popasnaya, Lugansk People's Republic