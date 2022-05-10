Российские войска заняли Попасную. Что это меняет на фронте?

"Там разрушено все до основания. Поэтому наши отошли на более крепкие позиции, которые подготовили заранее", — сказал Гайдай.

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном 8 мая видеообращении сравнил Попасную с уничтоженной нацистами чешской деревней Лидице, сказав, что от города "не осталось даже пепла".

Несколькими днями ранее в сети появилось видео, снятое, по всей видимости, с российского военного дрона. На этих кадрах не видно ни одного уцелевшего строения.

Бои за Попасную



Попасная — относительно небольшой город на западе Луганской области, до войны там проживало около 20 тысяч человек. Во время вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году город переходил из рук в руки, но в итоге остался под контролем Киева.

После подписания Минских соглашений Попасная оказалась в прифронтовой полосе, время от времени город подвергался обстрелам. Украинские силы создали в Попасной и его окрестностях мощный укрепрайон.

После российского вторжения в Украину за Попасную начались ожесточенные сражения. Город был атакован в начале марта, и лишь к середине апреля наступающим войскам удалось пробиться к его центру. Но бои не прекращались.

Российская армия сосредоточила на дуге от Попасной до Изюма и дальше на север огромные силы, говорится в недавнем обзоре американского исследовательского центра RAND, который цитирует Си-эн-эн. Некоторые аналитики считают, что Россия имеет там более 50 батальонных тактических групп — по тысяче солдат в каждой.

"Основные усилия крупной российской наступательной операции, вероятно, будут связаны с маневренными подразделениями, поддерживаемыми равным или большим количеством артиллерийских подразделений. Они будут использовать большое количество кассетных боеприпасов и артиллерийских мин", — сказано в обзоре RAND.

Несмотря на недели артиллерийских и ракетных обстрелов, российским войскам не удается прорвать украинскую оборону в Донбассе. Только когда украинским военным уже нечего защищать, они совершают тактическое отступление, чтобы не попасть в окружение, отмечают американские военные аналитики.

Именно это произошло в городе Кременная в апреле.

"В Кременной мы поняли, что если будем просто держаться за землю, ребята погибнут, а врагу не будет никакого вреда, поэтому мы перегруппировались и ушли", — сказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Чем опасна потеря Попасной для украинской армии?



Но в случае с Попасной потеря этого населенного пункта может серьезно осложнить положение украинских войск на этом направлении.

Город находится на возвышенности, примерно на 260 метрах над уровнем моря. Это выше других близлежащих городов — расположенных к северу Лисичанска и Северодонецка, Светлодарска на юге и Бахмута на западе.

После взятия Попасной все эти города оказываются в 30-километровой зоне обстрела. Это максимальная дальность стрельбы самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С", составляющей основу российской дивизионной артиллерии (при использовании дальнобойного заряда).

Массированные обстрелы и постепенное выдавливание противника — тактика, которую использует российская армия на втором этапе так называемой специальной военной операции. На первом этапе она делала акцент на попытках быстрого прорыва танковыми колоннами, но такая тактика по большей части оказалась неудачной.

Северодонецк и Лисичанск — последние крупные города в Луганской области, остающиеся под контролем Украины. Ожидается, что российские войска усилят на них натиск. Как говорит глава Луганской администрации Сергей Гайдай, в ряде сел под Северодонецком сложилась напряженная ситуация, за населенные пункты постоянно идут бои.

Захват Попасной дает российским войскам возможность занять там плацдарм, перегруппировать силы и выбрать направление для нового удара. Например, одновременно с Изюмской группировкой наступать на Краматорск и Славянск с целью окружения украинских сил на Северодонецком направлении.

Фактор успеха тоже важен — российские сторонники "войны до победного конца" соскучились по позитивным новостям, а сообщения минобороны РФ и госпропаганды о взятии малоизвестных украинских сел не вызывали у них ощущения скорой победы.

Но здесь есть и подводные камни.

Чем чревата ситуация с Попасной для российской армии?



Военные стратеги не любят такие выступы, какой образовался в случае с Попасной. Продвижение клином вглубь вражеской территории сильно растягивает линии снабжения — проще говоря, осложняет поставки боеприпасов, техники, продовольствия, ввод подкреплений и вывоз раненых. И, что еще хуже, делает наступающие войска уязвимыми с флангов.

У противника возникает возможность и соблазн устроить "котел", нанеся встречные удары с севера и юга — и чем длиннее выступ, тем сложнее определить направление контрнаступления. А украинская армия располагает немалыми резервами, которые еще даже не вступали в бой.

Опасность украинской контратаки с последующим окружением вынуждает российское командование держать крупные группировки на флангах под Попасной, в то время как на других фронтах заметно ощущается нехватка войск. Продолжается наступление украинской армии к востоку от Харькова в сторону российской границы — чтобы остановить его, российская армия вынуждена взрывать мосты.

Еще одна сложность заключается в том, что территорию мало занять, важно ее еще удержать. После занятия Попасной наступающие российские войска оказываются в ситуации обороняющихся — а тяжелой дальнобойной артиллерии у украинской армии благодаря поставкам НАТО с каждым днем становится все больше и больше.

Объясняя сдачу Попасной, украинская сторона заявляла, что город полностью разрушен и там уже нечего оборонять.