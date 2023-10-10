Российские войска за ночь выпустили по Украине более 30 дронов-камикадзе

Украинская сторона сообщает, что 27 из числа запущенных Россией беспилотников удалось сбить в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Одновременно глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер написал в телеграм-канале, что над регионом были сбиты 23 дрона, но было попадание по объекту инфраструктуры. Информации о пострадавших нет. При этом Кипер призвал население не игнорировать воздушную тревогу и спускаться в укрытия.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по селу Великий Бурлук, расположенному в Купянском районе. По предварительным данным, была использована ракета С-300. Синегубов пишет, что пострадали трое местных жителей.

Сообщается также об интенсивных обстрелах российскими войсками Херсонской области: по данным украинских властей, по ней за сутки было выпущено 440 снарядов. Утром 10 октября обстрелу подвергся Никополь Днепропетровской области.