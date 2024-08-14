Российские войска роют окопы в Курской области

В случае отступления ВС РФ за Украиной останется значительная часть российской территории, указывают авторы, исходя из спутниковых снимков, отображающих расположение окопов.

„Оборонительные сооружения, как утверждается, возводятся у трассы Льгов-Суджа в полутора километрах от Суджи“, уточняет „Радио Свобода“. „Согласно спутниковым снимкам, ближайшая к Украине из строящихся траншей находится рядом с деревней Викторовка в 45 километрах от границы. Самая дальняя - на пересечении трасс Селиховы Дворы-Иванино и Дьяконово-Суджа рядом с Курском в 75 километрах от границы“, - говорится в публикации.