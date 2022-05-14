aA
Украинская армия перешла в контрнаступление в направлении города Изюм, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Российские войска покинули Харьков: Украина перешла в контрнаступление
© Reuters / Scanpix

"Самой горячей точкой для нас остается направление Изюма. Там наши вооруженные силы перешли в контрнаступление. Противник отступает по нескольким направлениям", — указал Синегубов.

Ранее аналитики из американского Института изучения войны заключили, что Украина, по всей видимости, выиграла битву за Харьков: украинские войска предотвратили окружение и тем более захват этого города, а затем вытеснили российских солдат из его окрестностей, как они сделали это с российскими солдатами, пытавшимися захватить Киев.

Статьи по теме:
Мэр Харькова сообщил об отводе российских войск
"Большая семерка" никогда не признает изменение границ Украины

Информацию об освобождении Харькова подтвердил "Русской службе Би-би-си" мэр города Игорь Терехов. По его словам, российские войска покидают окрестности Харькова, двигаясь в сторону российско-украинской границы.

Российским войскам удалось занять лишь небольшую часть города, которую они занимали недолго.

"Русские вели постоянные артобстрелы Харькова, поскольку стояли очень близко от города. И благодаря стараниям харьковской теробороны и ВСУ россияне отошли далеко от территории города в направлении российской границы", — отметил Терехов.

Мэр Харькова заявил, что люди стали постепенно возвращаться в город, а администрация снабжает жителей водой, газом и электричеством. Многие дома разрушены или повреждены, сообщил Терехов.

По словам градоначальника, обстрелы города прекратились пять дней назад. Российские войска пытались запустить ракету в район аэропорта, но она была сбита украинской ПВО.

Тем временем, в генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) утверждают, что Россия собирается установить полный контроль над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и обеспечить стабильность сухопутного коридора во временно оккупированный Крым.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
Статьи по теме:

Украина заявила о начале затяжной войны и готовится вооружить миллион военных. Стоит ли ждать перемирия?

Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о...

Институт исследования войны: Украина, похоже, выиграла битву под Харьковом (1)

Украина , похоже, выиграла битву под Харьковом -...

Фильтрационные лагеря и бегство. Как живут украинцы, эвакуированные в РФ

Власти РФ заявляют, что вывозят десятки тысяч...

TOP новостей

Новый порядок пугает врачей: после операции пациентов будут выписывать еще быстрее

Новый порядок, подписанный министром Литвы Арунасом...

Клайпеда, помощь беженцам Клайпеда, помощь беженцам Клайпеда, помощь беженцам Клайпеда, помощь беженцам Клайпеда, помощь беженцам Клайпеда, помощь беженцам

"Эта война объединила много разных людей": Евгений Соколов рассказал, как в Клайпеде помогают украинцам, и почему разговоры о пассивных русских - миф

Война в Украине сплотила литовское общество, отодвинув...

Финал "Евровидения-2022" начался в Турине

Финал "Евровидения-2022" начался в Турине в субботу, 14 мая....

Российские войска покинули Харьков: Украина перешла в контрнаступление

Украинская армия перешла в контрнаступление в...

Уличные туалеты остались и в крупных городах Литвы: жители разочарованы (1)

В каждом 6-м доме в довольно больших городах Литвы и...