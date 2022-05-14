Российские войска покинули Харьков: Украина перешла в контрнаступление

"Самой горячей точкой для нас остается направление Изюма. Там наши вооруженные силы перешли в контрнаступление. Противник отступает по нескольким направлениям", — указал Синегубов.

Ранее аналитики из американского Института изучения войны заключили, что Украина, по всей видимости, выиграла битву за Харьков: украинские войска предотвратили окружение и тем более захват этого города, а затем вытеснили российских солдат из его окрестностей, как они сделали это с российскими солдатами, пытавшимися захватить Киев.

Информацию об освобождении Харькова подтвердил "Русской службе Би-би-си" мэр города Игорь Терехов. По его словам, российские войска покидают окрестности Харькова, двигаясь в сторону российско-украинской границы.

Российским войскам удалось занять лишь небольшую часть города, которую они занимали недолго.

"Русские вели постоянные артобстрелы Харькова, поскольку стояли очень близко от города. И благодаря стараниям харьковской теробороны и ВСУ россияне отошли далеко от территории города в направлении российской границы", — отметил Терехов.

Мэр Харькова заявил, что люди стали постепенно возвращаться в город, а администрация снабжает жителей водой, газом и электричеством. Многие дома разрушены или повреждены, сообщил Терехов.

По словам градоначальника, обстрелы города прекратились пять дней назад. Российские войска пытались запустить ракету в район аэропорта, но она была сбита украинской ПВО.

Тем временем, в генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) утверждают, что Россия собирается установить полный контроль над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и обеспечить стабильность сухопутного коридора во временно оккупированный Крым.