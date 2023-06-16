Российские войска обстреляли Киев в день визита лидеров африканских стран. Кличко сообщил о взрыве в городе

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Подольском районе украинской столицы произошел взрыв. По его словам, в город "еще летят ракеты". Киевская городская администрация сообщила о работе ПВО.
Жители Киева сообщили о нескольких взрывах в городе, пишет "Страна.ua".
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что, по предварительным данным, силы ПВО сбили над Украиной шесть ракет "Кинжал", шесть ракет "Калибр" и два разведывательных дрона.
16 июня в Киев приехали лидеры африканских стран для обсуждения мирной миссии по Украине. Делегацию возглавил президент ЮАР Сирил Рамафоса. AFP сообщило, что Рамафоса и лидеры других африканских стран посетили Бучу.
По информации агентства Reuters, африканские страны разработали "меры доверия" для прекращения огня между Москвой и Киевом. Они предполагают, в частности, отвод российских войск с украинских территорий, отказ от тактического ядерного оружия на территории Беларуси, а также приостановку ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина и смягчение санкций.
Предполагается, что 17 июня делегация лидеров стран Африки посетит Россию для переговоров с Владимиром Путиным.
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