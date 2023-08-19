Российские войска обстреляли Чернигов. Погибли семь человек

По данным МВД Украины, в числе погибших из-за российского ракетного удара шестилетняя девочка, а ее мать находится в больнице в тяжелом состоянии.
Ранения получили по меньшей мере 42 раненых, среди которых 11 детей. Им оказывают медицинскую помощь, сообщил глава МВД Игорь Клименко.
«Враг обстрелял центр Чернигова. Вероятно баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытиях. Детали позже», - написал глава Черниговской администрации Вячеслав Чаус.
Чернигов находится к северу от Киева, недалеко от границы с Беларусью, являющейся союзником Москвы.
В результате удара российской ракеты по Чернигову повреждено здание драматического театра, где проходила выставка производителей дронов.
На сайте МВД Украины говорится, что была разрушена крыша драмтеатра, после чего начался пожар.
Воздушные силы Украины также сообщили об угрозе применения беспилотников в Черниговской области.
Президент Украины Владимир Зеленский написал у себя в телеграме следующее:
«Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и утрат. Есть погибшие, раненые. Мои соболезнования потерявшим родных… Все службы работают на месте: спасатели, полиция, медики. Каждый, кто нужен».
Чернигов был на пути российской армии, когда Россия начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 с нескольких направлений, в том числе из Беларуси. Его оборона была одним из факторов, которые не позволили российским военным добраться до украинской столицы.
Чернигов, от которого до Киева 140 км по прямой, не был оккупирован, но сильно пострадал от продолжавшихся несколько недель беспрерывных российских обстрелов.