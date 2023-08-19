Российские войска обстреляли Чернигов. Погибли семь человек

На сайте МВД Украины говорится, что была разрушена крыша драмтеатра, после чего начался пожар.

В результате удара российской ракеты по Чернигову повреждено здание драматического театра, где проходила выставка производителей дронов.

Чернигов находится к северу от Киева, недалеко от границы с Беларусью, являющейся союзником Москвы.

Ранения получили по меньшей мере 42 раненых, среди которых 11 детей. Им оказывают медицинскую помощь, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По данным МВД Украины, в числе погибших из-за российского ракетного удара шестилетняя девочка, а ее мать находится в больнице в тяжелом состоянии.



Воздушные силы Украины также сообщили об угрозе применения беспилотников в Черниговской области.

Президент Украины Владимир Зеленский написал у себя в телеграме следующее:

«Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и утрат. Есть погибшие, раненые. Мои соболезнования потерявшим родных… Все службы работают на месте: спасатели, полиция, медики. Каждый, кто нужен».

Чернигов был на пути российской армии, когда Россия начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 с нескольких направлений, в том числе из Беларуси. Его оборона была одним из факторов, которые не позволили российским военным добраться до украинской столицы.