Российские войска ночью атаковали Киев дронами, а утром обстреляли Херсон из артиллерии

На подлете к украинской столице, утверждает глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, силам ПВО удалось обнаружить и уничтожить "почти полтора десятка воздушных целей". Пострадавших и разрушений нет.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью российские войска атаковали Украину из Брянской области 15 ударными дронами "Шахед-136/131", их уничтожили силы ПВО.

По словам главы Херсонской областной администрации Александра Прокудина, уже утром из артиллерии был обстрелян центр Херсона. Ранения получили три пассажира троллейбуса, проезжавшего рядом с местом попадания снаряда.

Также в ходе атаки был поврежден Свято-Екатерининский собор, начался пожар. После прибытия на место пожарных и спасателей, храм был обстрелян во второй раз, сообщили в МВД Украины. По данным ведомства, пострадали четыре сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.