Российские войска нанесли удары по Харькову

По его словам, под обстрел попали центр, Немышлянский и Слободской районы. В результате обстрелов пострадал колледж, повреждены коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах вылетели стекла, осколками иссечено несколько троллейбусов.
Терехов подчкркнул, что российские войска бьют исключительно по гражданской инфраструктуре, поскольку "там, куда попали вражеские ракеты, нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало военные объекты".
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