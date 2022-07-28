Российские войска нанесли ракетные удары по Киевской и Черниговской областям

Ранним утром 28 июля российские войска выпустили ракеты по Вышгородскому району Киевской области, а также по территории Черниговской области.
В Вышгородском районе, заявил начальник областной полиции Александр Кулеба, поврежден «объект инфраструктуры», данных о погибших и раненых нет.
По Черниговской области, сообщил глава региона Александр Чаус, утром было выпущено около 10 ракет. Удар был нанесен по лесу в Гончаровской громаде, работала система ПВО. О жертвах также не сообщается.
Помимо этого о двух обстрелах ночью рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, по его словам, по городу стреляли из С-300. Данных о пострадавших жителях нет. В Николаеве в результате обстрела уничтожено складское строение, ранен сторож.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
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