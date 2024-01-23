Российские войска атаковали ракетами Киев и Харьков

Позже появились сообщения о взрывах в Киеве, Харькове, а также в Днепропетровской и Сумской областях. Жителям предписано оставаться в укрытиях.

В Святошинском районе Киева в результате ракетной атаки загорелись несколько автомобилей, по предварительным данным, повреждено многоэтажное здание – взрывной волной в нём выбило окна. Глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил об одной погибшей женщине и четырёх раненых. По данным мэра Киева Виталия Кличко, пострадали семь человек. Также из-за ракетного обстрела повреждены здания в Печерском и Соломенском районах.

В Харькове разрушен подъезд жилого дома, сообщил мэр города Игорь Терехов. Под завалами, которые разбирают спасатели, могут находиться люди. По последним данным, два человека погибли и 13 человек пострадали из-за ракетного удара, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.