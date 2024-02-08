Российские войска атаковали дронами Одессу и Николаев

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинским военным удалось сбить 11 из 17 российских беспилотников, запущенных с территории аннексированного Крыма.

В Одесской области в результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры – недостроенный жилой дом и учебное заведение, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. В зданиях выбиты стёкла, повреждена крыша. Жертв и пострадавших нет.

В Николаеве в результате атаки российских беспилотников, повреждены более 20 жилых домов — частных и многоэтажных, офисные помещения и частное производство. "Есть последствия и на территории коммунального предприятия", — написал в телеграм-канале глава администрации города Александр Сенкевич. По сведениям главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, обошлось без пострадавших.

Накануне российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под удар попал в том числе Киев и Николаев. Есть погибшие и пострадавшие.