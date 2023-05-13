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В ночь на 13 мая российские войска обстреляли город Николаев. Как сообщил глава администрации Николаевской области Виталий Ким, повреждения получили пятиэтажный жилой дом и разрушено двухэтажное здание одного из предприятий, сообщает Meduza.
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
© AP / Scanpix

В обоих зданиях возникли пожары, их потушили. В результате три человека пострадали. По данным местных властей, город атаковали беспилотники "Шахед".

Об атаке беспилотников сообщил глава Киевской городской администрации Сергей Попко. Он заявил, что все атаковавшие украинскую столицу дроны-камикадзе были сбиты.

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В Хмельницкой области в результате атаки возник пожар на промышленном предприятии. По последним данным, пострадали 11 человек.

Российские войска ночью провели атаку беспилотниками Shahed-136 и Shahed-131 по Украине. Об этом cо ссылкой на украинских военных сообщает Новая газета. Европа.

Всего РФ выпустили 21 дрон, 17 из которых удалось сбить. Был также уничтожен беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10", утверждают военные.

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