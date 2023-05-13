В обоих зданиях возникли пожары, их потушили. В результате три человека пострадали. По данным местных властей, город атаковали беспилотники "Шахед".
Об атаке беспилотников сообщил глава Киевской городской администрации Сергей Попко. Он заявил, что все атаковавшие украинскую столицу дроны-камикадзе были сбиты.
В Хмельницкой области в результате атаки возник пожар на промышленном предприятии. По последним данным, пострадали 11 человек.
Российские войска ночью провели атаку беспилотниками Shahed-136 и Shahed-131 по Украине. Об этом cо ссылкой на украинских военных сообщает Новая газета. Европа.
Всего РФ выпустили 21 дрон, 17 из которых удалось сбить. Был также уничтожен беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10", утверждают военные.
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