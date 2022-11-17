По информации "Думской", в Одессе прозвучал мощный взрыв до тревоги. "Суспільне" сообщило, что в городе Днепре слышны звуки взрывов. УНИАН пишет о повторных взрывах. "Сообщают о проблемах с электричеством в части города", – отмечает агентство.

ТСН сообщает о работе ПВО в Киевской области.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма.

Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, около 8 утра были запущены первые ракеты.

"Над Харьковской областью пролетели три ракеты. Также их заметили и над Полтавщиной. В Киевской, Черниговской и Черкасской области в небо поднялась авиация", - пишет УНИАН. В мониторинговых каналах сообщают о работе ПВО как в Харьковской, так и в Черкасской областях, уточняет издание.

"Есть информация о возможных ракетных ударах врага по нашей области", - написал в своем телеграм-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Ранее на этой неделе Россия нанесла самый массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры с начала вторжения. По данным украинской стороны, российские военные запустили около 100 ракет. Большая часть из них была сбита ПВО, заявили украинские военные. Российские военные утверждают, что ракеты достигли целей (и связывают эти цели с военной инфраструктурой).