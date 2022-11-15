Российские военные обстреливают Киев: два попадания в жилые дома

Как сообщает "Украинская правда", звуки взрывов были слышны в столице на обоих берегах Днепра.

Телеграм-канал "Политика страны" публикует видео столба дыма, поднимающегося над Киевом после ракетного удара.

Ранее на всей территории Украины чуть была объявлена воздушная тревога.

По сообщению из соцсетей, в столице было слышно несколько звуков взрывов.

Кличко: в результате атаки на Киев два попадания в жилые дома

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал сообщения о ракетных ударах по столице Украины.

"Атака на столицу. В Печерском районе попадание, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация впоследствии", - написал Кличко в своем телеграм-канале.

О сработавшей системе ПВО сообщают также из Черниговской и Сумской областей Украины.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул и председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким ранее сообщали о запуске ракет с территории России.

На протяжении последнего месяца Россия регулярно наносит масштабныхе ракетные удары по объектам украинской эгнергетической инфраструктуры. Последние сообщения о ракетной атаке российское минобороны пока не комментировало.