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Российские военные утром в воскресенье нанесли удары по объектам в Хмельницкой области, расположенной на западе Украины. Глава областной администрации Сергей Гамалий сообщил, что сработали системы ПВО.
Ugniagesiai dirba po Rusijos smūgių Mykolajive. 2022 birželio 18 d.
Ugniagesiai dirba po Rusijos smūgių Mykolajive. 2022 birželio 18 d.
© Reuters / Scanpix

Впоследствии было объявлено, что 3 ракеты были сбиты украинской ПВО. Данных о разрушениях и жертвах пока нет.

Очередному обстрелу с утра подвергся Николаев - по предварительным данным, целью стали складские помещения. Накануне при обстреле города ранения, по данным мэра Николаева Александра Сенкевича, получили пять мирных жителей. Под обстрел попали кварталы в Корабельном районе города. Как пишет мэр, от удара разрушения получили школа, многоэтажка и два частных дома.

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В утренней сводке Генштаба Вооружённых сил Украины говорится о боях в Донецкой области, в частности на Бахмутском направлении. Утверждается, что российским военным не удалось установить контроль над Углегорской ТЭС.

Российские телеграм-каналы публикуют кадры ударов российских войск по городу Константиновка. По сообщениям украинских телеграм-каналов, в результате ударов в этом городе в Донецкой области разрушена школа.

Мэр подконтрольного российским войскам Мелитополя заявил, что украинские военные вывели из строя железную дорогу в районе Мелитополя. Кроме того, удар был нанесён по аэродрому в окрестностях города.

Американский институт изучения войны (ISW) в своей сводке отмечает, что за последнюю неделю интенсивность артиллерийского огня российской армии в Донецкой области уменьшилась. Эксперты связывают это с успешными действиями украинских военных, в частности, использованием РСЗО HIMARS.

Также в сводке говорится, что украинские войска, вероятно, готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области на юге Украины, но отмечается, что информация из открытых источников о происходящем там крайне скудна. Одним из знаков подготовки к наступлению могут быть нанесённые украинскими военными на этой неделе удары по мосту под Херсоном.

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Радио Свобода
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