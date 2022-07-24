Впоследствии было объявлено, что 3 ракеты были сбиты украинской ПВО. Данных о разрушениях и жертвах пока нет.

Очередному обстрелу с утра подвергся Николаев - по предварительным данным, целью стали складские помещения. Накануне при обстреле города ранения, по данным мэра Николаева Александра Сенкевича, получили пять мирных жителей. Под обстрел попали кварталы в Корабельном районе города. Как пишет мэр, от удара разрушения получили школа, многоэтажка и два частных дома.

В утренней сводке Генштаба Вооружённых сил Украины говорится о боях в Донецкой области, в частности на Бахмутском направлении. Утверждается, что российским военным не удалось установить контроль над Углегорской ТЭС.

Российские телеграм-каналы публикуют кадры ударов российских войск по городу Константиновка. По сообщениям украинских телеграм-каналов, в результате ударов в этом городе в Донецкой области разрушена школа.

Мэр подконтрольного российским войскам Мелитополя заявил, что украинские военные вывели из строя железную дорогу в районе Мелитополя. Кроме того, удар был нанесён по аэродрому в окрестностях города.

Американский институт изучения войны (ISW) в своей сводке отмечает, что за последнюю неделю интенсивность артиллерийского огня российской армии в Донецкой области уменьшилась. Эксперты связывают это с успешными действиями украинских военных, в частности, использованием РСЗО HIMARS.

Также в сводке говорится, что украинские войска, вероятно, готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области на юге Украины, но отмечается, что информация из открытых источников о происходящем там крайне скудна. Одним из знаков подготовки к наступлению могут быть нанесённые украинскими военными на этой неделе удары по мосту под Херсоном.