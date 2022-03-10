Российские военнопленные в Украине: "Я понимаю, какое ужасное дело мы совершили. Здесь нет никаких фашистов"

Вот что, в частности, рассказал Максим Черник (представился как старший разведчик, служащий по контракту в мотострелковой бригаде):

"Я искренне приношу свои глубочайшие извинения перед всем украинским народом, хотя осознаю, что на фоне того ужаса, который сейчас творится, это ничто, меньше чем капля в море. Я понимаю, какое ужасное дело мы совершили и совершаем до сих пор. Здесь мирные люди, которые хотят жить, работать. Никаких тут, как нам говорили, фашистов или гнета украинцев, нет. Я очень хочу, чтобы сослуживцы прислушились к нашим словам, не повторяли наших ошибок и сложили оружие. Поймите, пацаны, здесь нет ни фашистов, ни злодеев. Мы воюем против мирной нации, которая жила прекрасно и жила бы еще без нас. Своим близким хочу передать - терпения, даст бог, еще увидимся. Ну а верховному главнокомандующему хочу сказать, что долго все вот это замалчивать и прятать не получится. Таких как мы - пацанов - очень много. Рано или поздно они вернутся домой, и рано или поздно у народа лопнет терпение, и народ возьмется за оружие, дабы свергнуть такое правительство, которое своих пацанов обманным путем бросает как пушечное мясо".

А вот что рассказал Галкин Сергей (также служащий по контракту в мотострелковой бригаде):

"Мы три или четыре дня бродили по болотам. На четвертый день мы вышли на поселок, где нас встретило мирное население, охранявшее свои дома, свою территорию. Наш снайпер выстрелил. Завязалась небольшая перестрелка. Командир взвода принял решение провести переговоры, так как среди местного населения многие были вооружены, но они гражданские люди. Командир взвода принял адекватное решение провести переговоры и поговорить... сдаться в полном составе отделения. После чего нас передали в пункт полиции. Встретили нас хорошо, накормили, напоили нас, разместили у себя. <голос начинает дрожать - The Insider> Все были к нам доброжелательны, несмотря на сложившиеся обстоятельства. После чего нас отвезли в госпиталь и нас омотрели врачи, если вдруг у нас есть повреждения или кто-то болен, кому-то нужна операция, или оказание медицинских услуг. С нами всегда обращались хорошо, давали покушать. Когда мы находились в госпитале,мы слышали постоянно, постоянно, постоянно <у Галкина перехватывает дыхание, он пьет воду - The Insider> мы слышали постоянные обстрелы тяжелой артиллерии Россйиской Федерации, а также самолеты скидывали бомбы по госпиталям: медицинским учреждениям, детским садам. Видимо, после первых самолетов прилетали следующие, потому что был бесконечный шквал огня".

Позже в пресс-центре состоялась еще одна пресс-конференция, но уже с другим составом российских военных. По словам одного из них, Путин "не просто опозорил Россию но сделал нас военными преступниками":

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое по приказу Владимира Путина 24 февраля. Российские власти называют его "специальной военной операцией" для защиты людей "от геноцида". Все эти дни Россия ведет обстрелы не только военных объектов, но жилых кварталов в Украине, в том числе кассетными бомбами, которые представляют особую опасность для мирных жителей. При этом российская сторона продолжает утверждать, что уничтожает исключительно военную инфраструктуру.

С начала военных действий Украина разорвала дипотношения с Россией. Совет Европы приостановил членство России в организации, Путин и Лавров и еще несколько российских чиновников попали под санкции США, Евросоюза и Великобритании, из России ушли несколько десятков компаний. Для России закрылось почти все воздушное пространство — в ответ на это Путин распорядился перевести ядерные силы страны в особый режим боевого дежурства. ЕС сказал, что предоставит Украине оружие, а Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. НАТО отказалось закрывать небо над Украиной. The Insider следит за развитием событий.