В пятницу, 26 мая, сенатор-республиканец Линдси Грэм посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого офис Зеленского опубликовал видеозапись со встречи, из которой следовало, что сенатор заявил, что смерть россиян на войне — лучшая трата американских денег.

Видеозапись вызвала бурную реакцию в России. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал Грэма "старым дураком" и добавил, что "в его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов".

"Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов", - отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что "одна из инвестиций США привела ко Второй мировой войне и Холокосту", а теперь "миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима".

А глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело "по факту русофобских высказываний американского сенатора".

Утром в понедельник в базе МВД появилась карточка Линдси Грэма, из которой следует, что сенатора разыскивают по уголовной статье.

Однако еще вечером в воскресенье агентство Reuters сообщило, что изучило предоставленную офисом Зеленского полную запись разговора и установило, что фразы "а россияне умирают" и "лучшее, на что мы тратили деньги" не следовали друг за другом.

Как пишет Reuters, на самом диалог выглядел так:

Грэм: Было время, когда и мы такими были, сражались до последнего человека, мы хотели или быть свободными, или умереть.

Зеленский: А теперь вы свободны. И мы тоже будем.

Грэм: А россияне умирают.

Зеленский: Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не воюем на их территории.

Другая фраза Грэма (о лучшей трате американских денег), которая в изложении российской пропаганды превратилась в "инвестицию в смерть русских", была сказана отдельно и даже в другом месте.

Сам Грэм заявил агентству, что во время встречи с Зеленским сказал, что Украина, как и США, живет по принципу "живи свободным или умри", а "для США помощь в освобождении Украины от российских военных преступников стала хорошей инвестицией".

Грэм также отметил, что "как обычно, российская машина пропаганды работает на износ" и отдельно обратился к заместителю председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву.

"Господин Медведев, если вы хотите, чтобы россияне перестали умирать в Украине, выводите войска. Прекратите вторжение. Прекратите военные преступления. Но ведь правда в том, что и вам, и Путину российские солдаты безразличны", - заявил он.

Каким образом российские власти собираются разыскивать и задерживать сенатора, неясно. Сам Грэм в Россию приехать не может, поскольку находится под персональными санкциями.