Российские силовики получают оборудование от компании из США

 
Deutsche Welle
Palydovinis telefonas
Palydovinis telefonas
ФОТО: Shutterstock nuotr.

Армия и силовые структуры России продолжают пользоваться американским оператором спутниковой связи Iridium. Его дочерней компанией в РФ продолжает совладеть государственное предприятие. Об этом сообщают расследователи из украинского проекта Trap Aggressor.

Iridium работает в России с 2011 года. Тогда была создана российская "дочка" американского оператора – компания "Иридиум Коммуникейшенс". 16 процентами компании владеет федеральное государственное предприятие "Морсвязьспутник". Iridium – единственная спутниковая группировка, обеспечивающая связь в районах Крайнего Севера.

После вторжения РФ в Украину Iridium перестал отгружать сим-карты на российском рынке. Однако российская "дочка" оператора продолжила закупать оборудование через третьи компании, говорится в расследовании Trap Aggressor. Через спутники Iridium работают, в частности, закупаемые ФСБ российские дроны "Картограф". Они используются на войне в Украине и сбивались ВСУ в зоне конфликта.

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