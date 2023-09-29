Российские силовики получают оборудование от компании из США

Iridium работает в России с 2011 года. Тогда была создана российская "дочка" американского оператора – компания "Иридиум Коммуникейшенс". 16 процентами компании владеет федеральное государственное предприятие "Морсвязьспутник". Iridium – единственная спутниковая группировка, обеспечивающая связь в районах Крайнего Севера.

После вторжения РФ в Украину Iridium перестал отгружать сим-карты на российском рынке. Однако российская "дочка" оператора продолжила закупать оборудование через третьи компании, говорится в расследовании Trap Aggressor. Через спутники Iridium работают, в частности, закупаемые ФСБ российские дроны "Картограф". Они используются на войне в Украине и сбивались ВСУ в зоне конфликта.