Российские олигархи разбогатели почти до довоенного уровня

Украинские аналитики сообщают, что война вызвала скачок мировых цен на зерно, удобрения, металлы и энергоносители, что обогатило российские компании. Например, самый богатый человек РФ, владелец корпораций "Еврохим" и "СУЭК" Андрей Мельниченко за 2022 год увеличил свое состояние вдвое - с 11 млрд долл до 25 млрд долл, что является для него рекордом, пишет "Экономическая правда".

Еще один фактор, который помог российским олигархам - выход западных корпораций, которые освободили рынок для российских компаний. Благодаря этому они увеличили доходы и пополнили свой портфель некоторыми западными активами.

Владимир Потанин приобрел Росбанк, который принадлежал французам, а Иван Тырышкин - чешский Home Credit. "Новатэк" олигархов Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко покупает доли западных компаний Shell и Total в крупных российских проектах по добыче нефти и газа.