Согласно документам, размещенным на сайте Европейского суда, два олигарха — Григорий Березкин и Геннадий Тимченко — требуют, к примеру, компенсации за якобы понесенный ими "нематериальный ущерб". Мультимиллиардер Березкин, владеющий группой компаний ЕСН, в своей жалобе утверждает, что "понес серьезный репутационный ущерб" и не имеет отношения к событиям в Украине,а также не поддерживает правительство РФ. В качестве компенсации нематериального ущерба он запросил символический один евро. Между тем проживающий в Швейцарии Тимченко, главный акционер банка "Россия" и близкий друг Владимира Путина, с которым президент даже иногда играет в хоккей, добивается выплаты 1 млн евро. Он считает, что власти ЕС явно ошиблись в оценке его отношений с Путиным.

В списке истцов, как следует из судебных документов, есть и другие известные на Западе олигархи, в том числе бывший владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович и руководитель финансовой группы "Альфа-Групп" Михаил Фридман. Абрамович, как и Тимченко, требует 1 млн евро "в качестве компенсации за причиненный нематериальный ущерб". Если иск Абрамовича удовлетворят, эта сумма будет направлена в благотворительный фонд, созданный им на средства от продажи ФК "Челси" для помощи жертвам войны. Исключения из санкционного списка ранее пытался добиться и российский миллиардер Алишер Усманов, но Европейский суд отказался удовлетворить его требования.