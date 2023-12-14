Российские дроны нарушили воздушное пространство Румынии

По предварительным данным, один БПЛА взорвался в воздушном пространстве Румынии. В целом было идентифицировано до 70 дронов типа Shahed-136, запущенных из России в направлении Украины.

Беспилотники были замечены в 23.42 мск, их движение отслеживал Многонациональный центр управления действиями авиации НАТО (Combined Air Operations Centre). В 00.02 была объявлена тревога, в 00.11 истребители были подняты в воздух. Инцидент расценивается как "серьезный".

В Румынии обнаружена воронка от взрыва в 6,5 км от границы с Украиной

По украинским данным, в ночь на 14 декабря над Одесской областью было сбито 41 из 42 российских дронов. Румынское Минобороны в четверг сообщило о воронке от взрыва глубиной в полтора метра неподалеку от деревни Гринду, расположенной в 6,5 километра от украинской границы.