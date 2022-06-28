Российская ракета попала в торговый центр в Кременчуге. Погибли 18 человек, десятки раненых

Ранее глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что в результате ракетного обстрела погибли 18 человек. По его словам, сорок человек получили ранения и травмы.

Генеральная прокуратура Украины сообщила, что после ракетного удара в Кременчуге поданы 40 заявлений о пропавших людях. По данным прокуратуры, ранены, травмированы и обожжены 59 человек, около половины из них - в тяжелом состоянии.

"ТРЦ пылает, спасатели занимаются тушением пожара, число жертв невозможно даже представить", - написал днем в понедельник президент Зеленский и опубликовал видео с места происшествия, на котором виден охваченный пламенем торговый центр. "Никакой стратегической ценности. Только попытки людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов", - добавил президент.

В местных телеграм-каналах писали о столбах дыма над городом и большом числе погибших.

В телеграм-канале Владимира Зеленского опубликовано видео последствий ракетного удара в Кременчуге. По сообщениям украинских властей, удар пришелся по торговому центру, где находилось множество людей. pic.twitter.com/2RHnP54d0z — bbcrussian (@bbcrussian) June 27, 2022

Спасательная служба писала днем, что площадь пожара составляет больше 10 тысяч кв.м, его тушат 115 пожарных на 20 машинах. К месту происшествия прибыл пожарный поезд.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что по Кременчугу попали две ракеты Х-22, которые запустили российские бомбардировщики Ту-22 М3. Согласно данным украинских военных, самолеты взлетели с аэродрома Шайковка (в Калужской области), а пуски осуществлялись над территорией Курской области. Министерство обороны РФ эти утверждения пока не комментировало.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что по Кременчугу в понедельник ударили две ракеты, одна из которых попала в торговый центр, а другая - в городской стадион.

Сильный ветер

Удар пришелся по кременчугскому торговому центру сети "Амстор". Он расположен в центре города. В трехстах метрах от него - железнодорожный вокзал Кременчуга.

Глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин в седьмом часу вечера написал с места событий, что тушение очагов пожара внутри ТРЦ еще продолжается. "Ситуация сложная, но пожар не распространяется", - сообщил Лунин.

Кременчугская журналистка Алёна Душенко рассказала ВВС News Украина вечером в понедельник, что на месте происшествия по-прежнему много спасателей, полицейских, военных.

По словам Душенко, в момент попадания ракеты был сильный ветер, который раздувал огонь. "Мы говорили с людьми, которые через десять минут после воздушной тревоги покинули торговый центр. Они рассказали, что внутри оставалось очень много людей, как работников, так и покупателей", - рассказала Душенко.

По словам журналистки, в торговом центре обрушилась крыша. Местные жители говорят, что "Амстор" в последнее время перестал просить посетителей покинуть помещение на время воздушной тревоги, и это могло быть причиной того, что в здании в момент удара было много людей.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил по поводу удара по кременчугскому торговому центру, что Россию следует признать государством, поддерживающим терроризм.

"Кременчуг. Людное место, обычный день. Россияне ударили ракетами по торговому центру. Они говорили, что будут бить по центрам принятия решений. Но самое больное воображение не догадалось бы, что такими центрами они считают торговые [...] Нам нужно больше оружия, чтобы защитить наших людей, нужны системы ПВО. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма", - написал Ермак.

"Крупнейшая террористическая организация"

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении высказался еще резче - он назвал Россию государством-террористом.

"Сегодняшний российский удар по торговому центру в Кременчуге - это один из самых дерзких террористических актов в истории Европы [...] Российское государство стало крупнейшей террористической организацией в мире. И это факт. И это должно стать юридическим фактом. И каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству - это значит давать деньги террористам", - сказал Зеленский.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что "мир в ужасе от ракетного удара России, нанесенного сегодня по переполненному украинскому торговому центру", и добавил, что США продолжат поддерживать Украину и призовут Россию к ответу.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что этот удар продемонстрировал "жестокость и варварство" президента России Владимира Путина.

Французский МИД выступил с официальным заявлением о том, что Россия должна ответить за ракетный удар по украинскому торговому центру.

"Это прискорбно, если не сказать больше. Гражданская инфраструктура, которая включает в себя торговые центры, и мирные жители не должны становиться мишенью", - заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Лидеры США, Британии, Франции и четырех остальных стран "группы семи", которые собрались сейчас на саммите в Германии, выступили и с совместным заявлением в связи с ударом по Кременчугу.

"Неизбирательные удары по ни в чем не повинным гражданским лицам - это военное преступление. Президент России Владимир Путин и непосредственные виновники будут привлечены к ответу", - заявили лидеры стран "семерки" и пообещали не прекращать поддержку Украины и давление на Россию, пока последняя не остановится и не прекратит войну.

Не первый удар

Как отмечает корреспондент Би-би-си Ник Бик, находящийся в Киеве, существуют опасения, что число погибших и раненых в результате ракетного удара и пожара может существенно возрасти.

Журналистка Алена Душенко в понедельник вечером рассказала Би-би-си, что рядом с ТРЦ, кроме прочего, развернут пункт психологической помощи, где беседуют с людьми, чьи родные в момент удара предположительно были внутри центра и до сих пор не вышли на связь.

Кременчуг не первый раз подвергается ракетным обстрелам со времени начала войны: об одном ударе сообщалось в апреле, еще один был нанесен 10 дней назад по находящемуся здесь Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу - крупнейшему в Украине. Однако предыдущие обстрелы были несопоставимы с нынешней атакой.

В торговом центре находился продуктовый супермаркет, а также много магазинов с одеждой, обувью, игрушками, ювелирными изделиями.