Российская подводная лодка у берегов Финляндии вызвала удивление

По оценке Ансси Мункки, за последнее время движение подводных лодок в Финском заливе не участилось. Военно-морские силы России продолжают проводить учения так, как это было и ранее.

Все суда проекта „Кило“ производятся в Петербурге. Там они регулярно проходят техническое обслуживание.

Командир объяснил, что подводные лодки могут перемещаться вдоль одного фарватера вместе с остальными судами. Маршруты настолько широки, что суда могут спокойно идти параллельно друг другу.

Работающий руководителем военно-морской учебной группы на факультете военного искусства Мункки рассказал, что подобные подводные лодки часто встречаются в Балтийском море: „Это не является ничем необычным, что они пересекают Финский залив“.

Коммандер Ансси Мункки из Национального университета обороны сразу опознал судно. По его словам, это российская подводная лодка проекта „Кило“ (по классификации НАТО, российские наименования - „Палтус“ и „Варшавянка“), которые выпускают с 1980-х годов.

Направляющийся из Хельсинки в немецкий Травемюнде Марко Оксанен смог сделать снимок подводной лодки. Оксанен сфотографировал судно недалеко от южного побережья Тварминнена чуть позже семи вечера.

Маленькая глубина может вызвать проблемы



Обнаруженная во вторник подводная лодка двигалась по международным водам в полном соответствии с правилами.

„Финский залив настолько мелкий, что там очень сложно перемещаться незаметно“, – отметил Мункки.

Почему же подводные лодки всплывают рядом с другими судами? По словам командира, причин много, и главной из них является безопасность.

„Подводные лодки часто всплывают на поверхность, чтобы другие участники морского движения могли их заметить и принять меры предосторожности“, – объяснил он.

Из-за небольшой глубины передвижение под водой может создавать опасные ситуации на поверхности, так как судно не способно опуститься достаточно глубоко.