"Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова. Перед этим также было много сигналов, что они "взялись за последнего украинского репортера в Москве очень и очень серьезно". Потому что за последние два месяца фактически все топовые фигуры "российских информационных войск" предсказывали мне различные проблемы. Кто-то хотел, чтобы меня осудили, кто-то говорил, что я шпионю, кто-то еще какую-то фигню выдавал. Потому сейчас нужно дождаться и понять, как действовать дальше", – сказал Цимбалюк.

Он подчеркнул, что у него не было планов оставаться жить в РФ.

"Хотя открою вам тайну. Несмотря на то, что я прожил там 13 лет и проработал корреспондентом агентства УНИАН, я никогда не собирался там оставаться. И даже если я туда больше не вернусь, это меня тоже устроит. Единственная наша задача сейчас с адвокатом Николаем Полозовым – чтобы, когда в следующий раз я полечу в Вильнюс есть бобра, например, не произошло так, что я нахожусь в розыске Интерпола. Поэтому мы решили не оставлять это дело", – отметил журналист.

Он также добавил, что пока неизвестно точно, действительно ли против него в России открыли дело.

RT 8 декабря сообщило, что Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы. Сам корреспондент заявил, что последние 13 лет живет в столице РФ, власти знают его адрес, тем не менее повестки он не получал.

13 декабря Полозов сообщил, что Цимбалюка обвинили в экстремизме. Власти РФ собираются открыть несколько административных дел по ст. 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях России (возбуждение ненависти либо вражды). Полозов отметил, что будет представлять интересы Цимбалюка в России.

Цимбалюк прокомментировал 14 декабря в Facebook обвинения в экстремизме: "Поворот в моей репортерской работе любопытный, итог – закономерный: рано или поздно они начнут грызть друг друга, но меня это не касается, ведь я не россиянин. С таким адвокатом мы всех порвем. Деньги, полученные по решению ЕСПЧ, будут направлены на поддержку детей крымских татар, взятых в плен оккупационной властью".

По словам журналиста, поводом для обвинений послужила его фраза: "Если любой российский военный или человек "без знаков различия" пересечет украинскую границу с оружием в руках, то будет уничтожен, как бешеный пес".