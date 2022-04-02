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На участке Житомирского шоссе к западу от Киева — на отрезке длиной не более 200 метров — мы насчитали в общей сложности 13 трупов.

Опознаны лишь двое погибших — это местные жители, убитые при наступлении россиян. Личности остальных пока не установлены.

Тела лежат прямо там, где их оставила жизнь. Лишь двое мужчин одеты в форму украинской армии.

Словно по иронии судьбы, расположен кошмарный участок трассы между украинскими селами Мила (Любимая) и Мрiя (Мечта).

Наша съемочная группа прибыла туда спустя всего 10 часов после того, как украинские военные вытеснили с шоссе россиян.

Повсюду следы боев и интенсивных обстрелов. Заправочные станции и отель, еще недавно известный своим роскошным СПА-комплексом и рестораном, лежат в руинах. Дорога усеяна воронками от снарядов.

Украинские военные, менявшие колесо на пепелище придорожного гаража, рассказали, что подошли к противнику примерно на 4 км, и после ожесточенного боя, продолжавшегося несколько дней, рано утром россияне отступили: отвели оставшихся людей и бронетехнику.

Сейчас здесь лишь тела погибших — и множество вопросов о том, как именно умерли эти люди.

Внимание: видео содержит шокирующие кадры.





Впрочем, некоторые ответы уже получены. Как в случае с супружеской парой, застреленной российскими военными 7 марта: их тела никто не забрал, оставив разлагаться на месте смерти. Их поржавевший, изрешеченный шрапнелью автомобиль так и стоит у сгоревшей дотла автозаправки.

Возле машины — сильно обгоревшие останки. Настолько сильно, что по ним с трудом удается установить, что это мужчина. На безымянном пальце обручальное кольцо.

Внутри машины (точнее, того, что от нее осталось) — обгоревшие останки женщины. Ее рот открыт: возможно, она кричала до последнего.

Их смерть 7 марта зафиксировал украинский дрон, стоящий на вооружении отряда территориальной обороны Bugatti. Именно его бойцы предоставили видео, широко разошедшееся в мировых СМИ и вызвавшее волну всеобщего гнева.

На нем отчетливо видно, что у застреленного мужчины были подняты руки — то есть он был готов сдаться или по меньшей мере безоружен — то есть фактически это было хладнокровное убийство.

За прошедшие три недели Би-би-си удалось установить, что погибшие — супруги Максим и Ксения Иовенко. Они ехали в колонне из 10 автомобилей, направлявшейся по шоссе в Киев, спасаясь от преследования российской армии.

Проезжая про шоссе, они увидели на обочине российский танк. На кадрах с дрона отчетливо видно, что танк помечен буквой V — одним из символов российской военной кампании в Украине.

Остальные автомобили быстро развернулись и помчались в обратную сторону. Но машина Максима остановилась. Возможно потому, что в нее выстрелили.

Сразу после остановки Максим вышел из автомобиля с поднятыми руками. Через несколько секунд он был убит. Его жену Ксению застрелили в машине.

В автомобиле также находились шестилетний сын супругов и пожилая мама одного из друзей Максима. Они выжили и в итоге были отпущены российскими военными на свободу.

Обратно они пошли пешком — так их и нашли, прямо на дороге. Позднее женщина рассказала, что Максим кричал о том, что в машине ребенок, после чего последовал выстрел.

Отряд теробороны Bugatti сообщает, что пожилая женщина и мальчик находятся в безопасности, но чрезвычайно травмированы.

Внимание: видео содержит шокирующие кадры

Сейчас машина сильно обожжена, хотя на кадрах убийства Максима и Ксении огня не видно. По одной из версий, экипаж российского танка поджег ее вместе с телами, чтобы скрыть следы произошедшего.

Отряд Bugatti направил снятые дроном кадры правительству Украины, а копию — в центральный департамент полиции Лондона.

На протяжении еще нескольких сотен метров по обе стороны дороги — лишь сгоревшие автомобили и мертвые тела. Момент смерти этих людей не зафиксирован на пленку, никаких других свидетельств произошедшего тоже нет. Одна из наиболее очевидных версий следствия сводится к тому, что все они были убиты экипажем все того же танка — или другими российскими военными.

Некоторые тела явно пытались уничтожить — по одному или по несколько. На это недвусмысленно указывают обгоревшая одежда и обугленные конечности. В ряде случаях тела были обложены автомобильными покрышками, которые, как известно, долго и хорошо горят.

Некоторые тела были оставлены гнить как есть.

От места на обочине, где прятался российский танк, прослеживается четкая дуга обстрела всей территории, на которой лежит в общей сложности 13 трупов.

Самого танка уже и след простыл, но экипаж оставил после себя много мусора — в частности, от сухпайков российской армии. Неподалеку в лесу стоит еще один танк, сгоревший — в него попала украинская противотанковая ракета.

Украинский военнослужащий показывает кошелек, найденный внутри сгоревшей бронированной машины: там российские удостоверения, российские же рубли и белорусские копейки. Основной удар по северо-западу Киева нанесли части, вошедшие на территорию Украины через союзную Москве Беларусь.

Рядом с подбитым танком очевидны следы наскоро организованного лагеря — с землянками, стульями и длинным столом, заваленным остатками еды. Вокруг — кучи мусора из гниющих продуктов и пустых бутылок из-под алкоголя. По словам украинских военных, магазины на заправочных станциях были разграблены.

У стола — пара огромных болторезов. Груды непогребенного мусора — признак, по которому на фронте нередко принято судить о военной дисциплине.

Мы решили проехать по шоссе чуть дальше — буквально пару километров. Украинские военные сказали, что там мы увидим еще больше уничтоженной российской техники.

В небольшом селе обнаружился еще один танк и два бронетранспортера — поломанные и сгоревшие, над некоторыми из машин еще поднимался дым.

Прямым попаданием снаряда танку сорвало башню, а главное орудие отнесло метро на 15, где оно в перевернутом виде и торчит из образовавшейся воронки.

В еловых зарослях по обе стороны шоссе одни украинские военные вручную роют траншеи, другие — патрулируют территорию. Говорить о том, что эту территорию удалось освободить от российской армии насовсем, пока слишком рано.

Ясно одно: под нажимом украинской армии российские войска были вынуждены сдать стратегически важную территорию под Киевом. И каждый шаг отступления россиян делает обстановку в украинской столице более безопасной для ее жителей, по тем или иным причинам все еще остающихся в городе.

Когда россиян удастся оттеснить окончательно, скорее всего, обнаружатся и другие свидетельства убийств мирного населения.

Ужасающие сцены на шоссе — не просто люди, лишившиеся жизни в результате решения президента Путина вторгнуться в Украину. Это место преступления, с которого должны быть собраны и тщательно задокументированы все улики — для будущего, послевоенного расследования.

По всем законам военного времени, обязанность защищать гражданское население лежит на всех сторонах конфликта. Так что убийство каждого мирного жителя — прямое нарушение этих законов. А значит, может быть квалифицировано как военное преступление.