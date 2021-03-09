Роскомнадзор требует от Telegram заблокировать ботов по сбору данных россиян

Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы для поиска владельцев таких ботов. Подобные сервисы собирают информацию из выложенных в открытый доступ баз данных. Эксперты оценивают годовую маржу этих ботов в 200 млн рублей и допускают, что штрафы за нарушение правил обработки личных данных не станут стимулом для их создателей прекратить свою деятельность.

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В феврале основатель мессенджера Павел Дуров сообщил о блокировке нескольких Telegram-каналов, распространявших персональные данные силовиков, судей, журналистов и участников протестных акций в России. В этих каналах содержались призывы к насилию, что запрещено правилами мессенджера, объяснил Дуров.

Два года попыток заблокировать Telegram



В апреле 2018 года Роскомнадзор начал блокировать Telegram за отказ его администрации предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки переписок пользователей. В борьбе против мессенджера ведомство ограничивало доступ к нескольким миллионам сторонних сайтов, в том числе сервисам Google, Amazon и Microsoft. Однако Telegram остался одним из самых популярных среди россиян инструментов для коммуникации. В июне 2020-го ведомство сняло все ограничения с мессенджера.

