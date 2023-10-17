Rolls-Royce сократит до 2 500 рабочих мест по всему миру

Компания Rolls-Royce, британский производитель автомобилей и авиадвигателей, намерена сократить до 2 500 рабочих мест в целях оптимизации затрат.

Сокращения затронут почти 6% от общего числа сотрудников компании по всему миру.

План увольнений является началом нового этапа трансформации компании, говорится в заявлении Rolls-Royce, опубликованном во вторник.

"Мы строим компанию Rolls-Royce, которая будет соответствовать будущему, – заявил генеральный директор Туфан Эргинбилгич, – Это означает более рациональную и эффективную организацию, которая будет работать на благо наших клиентов, партнёров и акционеров".

Реорганизация, о которой было объявлено во вторник, предполагает объединение инженерных, технологических подразделений компании и отделов безопасности "в единую команду".

Rolls-Royce вернулась к прибыли в 2021 году после огромных убытков в предыдущем году, когда по компании сильно ударила пандемия COVID-19.