Федеральные прокуроры напрямую опрашивают свидетелей о действиях бывшего президента США, пишет американская пресса. Уголовное преследование самого Трампа пока решено не начинать.

Ни одному из бывших президентов США никогда не предъявлялись обвинения в преступных действиях.

Протестующие ворвались в вашингтонский Капитолий (здание Конгресса США) 6 января 2021 года, требуя отменить результаты президентских выборов, на которых Трамп потерпел поражение.

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Трамп тогда публично похвалил тех, кто напал на здание, но утверждает, что лично не нарушал закон.

Министерство юстиции уже ведет уголовное расследование событий 6 января. Однако опрос свидетелей о роли Трампа в этих событиях сам по себе не означает, что федеральные прокуроры выдвинут против него уголовные обвинения.

Это расследование проводится независимо от идущих уже несколько недель слушаний в Конгрессе по тому же вопросу. Трамп охарактеризовал их как политическую охоту на ведьм.

Согласно сообщению в Washington Post, федеральные прокуроры допросили свидетелей перед жюри присяжных об их разговорах с Трампом и его окружением, происходивших в течение нескольких месяцев, предшествовавших штурму Капитолия.

По данным газеты, свидетелей опрашивали о том, какие инструкции давал Трамп в контексте его попыток предотвратить утверждение Конгрессом победы Джо Байдена на выборах.

Как сообщает американская пресса, среди допрошенных были высокопоставленные члены штаба бывшего вице-президента Майка Пенса.

До сих пор министерство юстиции отказывалось сообщить, будет ли оно рассматривать выдвижение обвинений против Трампа в связи с его попытками оспорить поражение на президентских выборах 2020 года.

Когда во вторник журналисты спросили генерального прокурора Меррика Гарланда, не беспокоит ли его то, что обвинения могут быть предъявлены бывшему президенту, он ответил, что намерен привлечь к ответственности "каждого", кто виновен.

Федеральные власти будут преследовать любого, кто "несет уголовную ответственность за вмешательство в мирную передачу власти от одной администрации другой", - сказал Гарланд в интервью NBC News.

По его словам, расследование событий 6 января, проводимое министерством юстиции, является "самым масштабным в его истории".

Любое решение федеральных прокуроров, связанное с выдвижением обвинения против бывшего президента (и потенциального кандидата на выборах 2024 года) имело бы значительные конституционные и политические последствия.

Комитет Конгресса США тоже проводит собственное расследование вооруженного штурма здания Капитолия.

Этот комитет, в который входят пять демократов и два республиканца, на прошлой неделе вызвал на слушания десятки свидетелей, пытаясь доказать, что Трамп предпринял незаконную попытку отменить результаты выборов 2020 года, кульминацией которой стал штурм Капитолия.

Кэссиди Хатчинсон, бывшая помощница главы аппарата Белого дома Марка Медоуза, заявила на слушаниях, что Трамп точно знал, что многие участники митинга в его поддержку возле Белого дома были вооружены - сотрудники Секретной службы их не пропускали.

По словам Хатчинсон, президент сказал тогда: "Мне *** [все равно], что у них есть оружие. Они здесь не для того, чтобы причинить мне вред. Впустите моих людей. Отсюда они могут пройти маршем к Капитолию".

Ее показания вроде бы подтверждают, что Трамп, вероятно, знал о реальной угрозе насилия и ничего не сделал, чтобы остановить его - именно это члены комитета и стремились установить с самого начала разбирательства.

Члены комитета Конгресса предположили, что доказательств для выдвижения уголовных обвинений против Трампа может быть достаточно, однако сам комитет не обладает нужными для этого полномочиями.

Министерство юстиции - обладает, поэтому его решение изучить личную роль бывшего президента в событиях 6 января может иметь решающее значение для исхода этого дела.